"Де Дзербі треба дати час, бо його ще пройшло мало. Також я б відзначив якесь невезіння. Наразі у Шахтаря в нападі грає півзахисник. Хоча навчися Фернандо грати та бити, і все буде нормально, адже швидкість у нього є.

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Шахтар змінився, але я б не сказав, що так конкретно. Грати стали якісніше, контроль м'яча так і залишився. Але я вважаю, що треба грати швидше. Тож можу побажати Де Дзербі, щоб його гравці стали швидше діяти з м'ячем", – поділився Леоненко у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Шахтар програв Інтеру (0:2) та втратив будь-які шанси на євровесну. Героєм зустрічі став Едін Джеко, який оформив дубль у ворота "гірників".

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