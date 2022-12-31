Колишній нападник Динамо та збірної України Віктор Леоненко обрав свого фаворита в українській першості у році, що минає.

"Вибирайте будь-кого: або Трубін, або Різник. Різник через пенальті, але, знову ж таки, він у єврокубках не грав.

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Якщо так, то Різник. Якщо ж брати єврокубки, то тут або Бущан, або Трубін. Але якщо вибирати одного з трьох – то, напевно, Бущан", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Георгій Бущан лідирує в УПЛ за кількістю сухих матчів у 2021 році (15). У Анатолія Трубіна на два менше. У Дмитра Різника лише дев'ять поєдинків без пропущених голів, однак кіпер Ворскли встановив всеукраїнський рекорд за кількістю відбитих пенальті (5) у поточному сезоні.

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