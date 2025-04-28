"Левом матчу" назву Дубінчака. Він виконав найбільше роботи. Фантастична гра на фланзі – біг, прострілював.

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Я думаю, Вівчаренко ще не скоро потрапить до складу, якщо Дубінчак так гратиме. Влад сьогодні багато зробив на лівому фланзі.

А щодо "Антилева матчу"... Увесь Шахтар на чолі з Пушічем. Таке відчуття, що команда вперше за його керівництва зібралася, а до цього один одного в очі не бачили! А якщо вибирати з гравців, то це Грам", – сказав Леоненко у коментарі BLIK.

Нагадаємо, у центральному матчі туру Динамо ще до середини тайму пропустило від Шахтаря два голи. По перерві Ванат один м'яч відквитав, а на 90+3 хвилині Кабаєв зумів зрівняти.

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