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Леоненко назвав гравців Шахтаря, які винні у пропущеному голі в матчі зі Львовом

14:27 918 Читать на русском
Леоненко назвав гравців Шахтаря, які винні у пропущеному голі в матчі зі Львовом
Шахтар – Львів – 4:1 / фото: ФК Шахтар

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко поділився враженнями від матчу 15-го туру УПЛ Шахтар – Львів (4:1).

11’ Жуніор Мораєс
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік
 
Микита Татарков 25’
11’ Жуніор Мораєс
25’ Микита Татарков
53’ Жуніор Мораєс
76’ Жуніор Мораєс
85’ Алан Патрік

"Завдяки чому Львів непогано грав перший тайм? Це через те, що Егіше Мелікян розбавив бразильців нашими гравцями. І оборонятися стали трохи краще.

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В епізоді із забитим голом, Шахтарю треба пред'явити претензії Пятову, Кривцову і Тете. А Болбат взагалі втік. Тут видно, що є проблема в комунікації", – зазначив Леоненко в програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар розтрощив Львів (4:1) в рамках 15-го туру УПЛ, а форвард "гірників" Жуніор Мораєс відзначився хет-триком. Вже завтра донеччани проведуть матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, початок гри о 22:00.

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Шахтар Шахтар Віктор Леоненко Львів Львів Шахтар - Львів
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