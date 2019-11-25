Леоненко назвав гравців Шахтаря, які винні у пропущеному голі в матчі зі Львовом

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко поділився враженнями від матчу 15-го туру УПЛ Шахтар – Львів (4:1).

"Завдяки чому Львів непогано грав перший тайм? Це через те, що Егіше Мелікян розбавив бразильців нашими гравцями. І оборонятися стали трохи краще.

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В епізоді із забитим голом, Шахтарю треба пред'явити претензії Пятову, Кривцову і Тете. А Болбат взагалі втік. Тут видно, що є проблема в комунікації", – зазначив Леоненко в програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар розтрощив Львів (4:1) в рамках 15-го туру УПЛ, а форвард "гірників" Жуніор Мораєс відзначився хет-триком. Вже завтра донеччани проведуть матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, початок гри о 22:00.

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