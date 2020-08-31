Колишній форвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко пояснив, чому Шахтар зазнав поразки у матчі за Суперкубок проти киян (1:3).

"Я вважаю, що головним фактором поразки Шахтаря була втома після Інтера, а недооцінка. Нам всі розповідають, що нас не потрібно налаштовувати на цей матч, а ми дивимося, що Тайсон не добіг, Тете не добіг, а Додо ми взагалі не помітили.

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У Шахтаря завжди є моменти, але в цій грі вони були по суті лише в кінці. Найнебезпечнішим у "гірників" був Тете, а Фернандо по суті вибив м'яч з воріт Динамо. Раніше при Фонсеці Шахтар стомлював суперника, а потім забивав, а зараз ця тактика не проходить.

Контроль м'яча в цей раз не пішов на користь Шахтарю. Будь-яка команда контролює м'яч ризикує нарватися на контратаку, що і сталося", – поділився Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Динамо обіграло Шахтар в матчі за Суперкубок 2020 (3:1) в першому матчі Луческу проти колишнього клубу.

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