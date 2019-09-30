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Леоненко назвав фаворитів у боротьбі за бронзові медалі УПЛ

17:12 139 Читать на русском
Леоненко назвав фаворитів у боротьбі за бронзові медалі УПЛ
Маріуполь – Десна – 0:4 / фото: ФК Маріуполь

Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко розповів, хто може потрапити до трійки призерів УПЛ разом з Шахтарем та Динамо.

"У Зорі та Десни найбільші шанси піднятися на місце в трійці призерів УПЛ. Олександрії буде складніше всіх, тому що вона грає в єврокубках, Шарану і його команді буде дуже непросто.

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Я думаю, що Десна і Зоря сперечатимуться за медалі", – поділився Леоненко в ефірі Великого футболу.

Відзначимо, що Десна має 17 очок в активі та посідає другу сходинку в чемпіонаті разом з Динамо. Олександрія та Зоря мають по 16 та 15 пунктів відповідно.

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Теги
Олександрія Олександрія Десна Десна Віктор Леоненко Зоря Зоря
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