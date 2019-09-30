Леоненко назвав фаворитів у боротьбі за бронзові медалі УПЛ

Експерт програми Великий футбол Віктор Леоненко розповів, хто може потрапити до трійки призерів УПЛ разом з Шахтарем та Динамо.

"У Зорі та Десни найбільші шанси піднятися на місце в трійці призерів УПЛ. Олександрії буде складніше всіх, тому що вона грає в єврокубках, Шарану і його команді буде дуже непросто.

Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ – Картушов виконав три асисти

Я думаю, що Десна і Зоря сперечатимуться за медалі", – поділився Леоненко в ефірі Великого футболу.

Відзначимо, що Десна має 17 очок в активі та посідає другу сходинку в чемпіонаті разом з Динамо. Олександрія та Зоря мають по 16 та 15 пунктів відповідно.

"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо