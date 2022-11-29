Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко проаналізував старт чемпіонату світу в Катарі, на якому вже зіграли два тури групового етапу.

"Хто стане чемпіоном? З того, що я побачив за два тури, фаворитів двоє – це Франція та Бразилія. Там є Мбаппе, а у бразильців навіть без Неймара все буде гаразд.

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Візьмемо, наприклад, Марокко. Руйнують, та ще й забили. Це як ми грали при Фоменк. Головне – руйнувати, а момент прийде. Так само грали поляки проти мексиканців.Ті щось намагаються, біжать, а ці в обороні сидять, одна надія – на Лєвандовскі. Я вже назвав збірну Польщі – Динамо Київ у єврокубках", – цитує Леоненка FanDay.

Нагадаємо, у плей-офф Мундіалю вже вийшли три збірні – Франція, Бразилія і Португалія. Сьогодні, 29 листопада, стануть відомі ще 4 учасники 1/8 фіналу, адже у групах А і B зіграють матчі останнього туру.

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