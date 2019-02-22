toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Леоненко: Миколенка не треба записувати в зірки, у нього немає ніякого прогресу

20:42 730 Читать на русском
Леоненко: Миколенка не треба записувати в зірки, у нього немає ніякого прогресу
Віталій Миколенко / ФК Динамо

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо молодого захисника киян Віталія Миколенка.

"Прогрес Миколенка? Хлопець тільки почав грати. Витіснив з основи Піваріча? Ну і що! Скільки за збірну Хорватії на ЧС-2018 зіграв цей віце-чемпіон світу? Хвилин 15? 10?

Миколенко – найкращий український футболіст у категорії U-19

Поки що на футбольному полі Миколенко робить все, що треба. Ще трохи сируватий, але старається. Думаю, що після матчу з Олімпіакосом Віталій добре спав, тому що на своєму фланзі був досить активним. Найголовніше, що є здоров'я. Те, що він не боїться підключатися до атак – великий плюс.

Буду за нього тільки радий, але давайте Миколенка не записувати в "зірки". Прогресу у нього ніякого не бачу. Для мене не показник, що Миколенко виграв боротьбу за місце в основному складі у Піваріча.

Пам'ятайте, як Тимощук на останній хвилині вийшов на Євро-2016? Ось так деякі футболісти стають чемпіонами світу та Європи. Просто фартові, ось і все. Піваріч хіба в Динамо номер один? Він практично точно такий же захисник як і Кендзьора. Чи нагадує мені Миколенко когось за своєю манерою гри? Ні. Не можу ж я порівняти його з Дем'яненком. Знаєте чому? Тому що Дем'яненко грав зовсім з іншими командами", – цитує Леоненка Footboom.

Іщенко: Миколенка за бійку було відраховано, за нього просила вся команда та тренери

Теги
Динамо Динамо Віктор Леоненко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Еспаньйол
22:00
Уеска
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук