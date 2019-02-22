Леоненко: Миколенка не треба записувати в зірки, у нього немає ніякого прогресу

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо молодого захисника киян Віталія Миколенка.

"Прогрес Миколенка? Хлопець тільки почав грати. Витіснив з основи Піваріча? Ну і що! Скільки за збірну Хорватії на ЧС-2018 зіграв цей віце-чемпіон світу? Хвилин 15? 10?

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Поки що на футбольному полі Миколенко робить все, що треба. Ще трохи сируватий, але старається. Думаю, що після матчу з Олімпіакосом Віталій добре спав, тому що на своєму фланзі був досить активним. Найголовніше, що є здоров'я. Те, що він не боїться підключатися до атак – великий плюс.

Буду за нього тільки радий, але давайте Миколенка не записувати в "зірки". Прогресу у нього ніякого не бачу. Для мене не показник, що Миколенко виграв боротьбу за місце в основному складі у Піваріча.

Пам'ятайте, як Тимощук на останній хвилині вийшов на Євро-2016? Ось так деякі футболісти стають чемпіонами світу та Європи. Просто фартові, ось і все. Піваріч хіба в Динамо номер один? Він практично точно такий же захисник як і Кендзьора. Чи нагадує мені Миколенко когось за своєю манерою гри? Ні. Не можу ж я порівняти його з Дем'яненком. Знаєте чому? Тому що Дем'яненко грав зовсім з іншими командами", – цитує Леоненка Footboom.

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