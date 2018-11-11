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Леоненко: Манчестер Сіті міг забити Шахтарю 15 голів – коли Гвардіола ставить в основу Зінченка, значить, він вже виграв

12 листопада 08:00 2 Читать на русском
Леоненко: Манчестер Сіті міг забити Шахтарю 15 голів – коли Гвардіола ставить в основу Зінченка, значить, він вже виграв
Віктор Леоненко / фото із соцмереж

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко прокоментував нищівну поразку Шахтаря від Манчестер Сіті у матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на тижні Шахтар зазнав болючої поразки у Манчестері з рахунком 0:6. Після 4 турів в активі "гірників" лише 2 очки та останнє місце у групі.

"Почалося все зі слів Фонсеки, який сказав, що слабких місць в команді немає. Футболісти все це слухають і "хавають". Найголовніше, що Фонсека не зробив висновки. Він сказав, що гравці злякалися і не змогли нічого зробити.

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Манчестер Сіті взагалі міг забити 15 м'ячів. Але справа не в рахунку. Яку вже гру Шахтар втрачає м'яч в центрі поля? Коли Гвардіола ставить в основу Зінченка, значить, він вже виграв. Він грає в основному зі слабкими командами. Англійці грають в один дотик, а ми робимо по сто.

Слова Морозова про те, що Степаненко був єдиним, хто йшов у відбір? Там навіть Барезі з Мальдіні не допоможуть, коли йдуть такі обрізки", – цитує Леоненка Динамоманія з посиланням на програму "Великий футбол".

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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