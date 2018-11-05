Леоненко: Коли Ріанчо працював в Динамо, то обіцяв створити мало не Барселону, а кияни зараз грають, як олені

Екс-футболіст збірної України Віктор Леоненко негативно відгукнувся про роботу Рауля Ріанчо в київському Динамо.

"Я не вважаю, що Ріанчо – сильний тренер і підходить Спартаку. Коли він працював з Сергієм Ребровим в київському Динамо, Ріанчо обіцяв там створити мало не Барселону. В результаті зараз там команду ніяк не вдається зібрати.

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Барселона – це в меншій мірі "фізика". "Фізика" – це динамівський стиль. Це олені, як я їх називаю. Ось кияни зараз просто бігають, а в футбол не грають.

Коли людина щось обіцяє, я про Барселону, то мусить щось робити. Не від тебе залежить, створиш ти Барселону, а справа в іншому, чи вміють твої футболісти грати в стилі каталонців?! Всі знають, як вибудовує свою гру Барселона, тільки до сих пір тільки вона та Манчестер Сіті зі збірною Німеччини можуть грати в такому стилі", – сказав Леоненко виданню Советский спорт.