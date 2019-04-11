Леоненко: Хацкевич та Суркіс винні в тому, що відбувається з Гармашем

Екс-гравець Динамо Віктор Леоненко сказав, що президент і головний тренер Динамо винні в частих червоних картках хавбека киян Дениса Гармаша.

"Самонавіювання мені не підходить, тому що після програми "Великий футбол" важко себе заспокоювати. Особливо, коли поганий футбол або коли хтось "начудив", наприклад, як Гармаш в матчі 1/4 фіналу Кубка України з Шахтарем.

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Денис заробив вилучення в трьохсотий раз. Мені шкода мого друга Олександра Хацкевича, який разом з президентом Динамо Ігорем Суркісом винні в тому, що відбувається з Гармашем.

В Динамо не тільки мене мучили, а й багатьох інших футболістів. Давайте згадаємо недавній приклад з Євгеном Хачеріді. Ігор Михайлович не вчиться. Я вже говорив про те, що він, на жаль, застряг у 90-х. Упевнений, що Суркіс вважає, що в цій ситуації винен Гармаш. А насправді, винен він, тому що тримає його в команді", – цитує Леоненка FootBoom.

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