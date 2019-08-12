Леоненко: Динамо може і повинне обігрувати Брюгге

Експерт програми "Великий Футбол" Віктор Леоненко вважає Динамо фаворитом в грі проти бельгійців попри поразку 0:1 в першому матчі.

"Брюгге здивував чим? Начебто і гра йшла, але на початку у Динамо був тільки момент у Бесєдіна. І все. У вівторок потрібно грати агресивно.

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Чому Брюгге в другому таймі віддав повністю ініціативу і грав на контратаках? Мені здається, тренер вже готувався до другого матчу. І може статися навпаки: вже Брюгге буде грати на контратаках, а Динамо позиційно почувається не дуже добре. І ми це бачимо не тільки з Шахтарем. Робити висновки по матчах проти Львова і Карпат ще зарано. Тим більше, команди ще не готові, ми бачимо, скільки помилок.

Але Динамо може і повинне обігрувати Брюгге. Інакше, навіщо завдання ставляться президентом? Тим більше, поставлено завдання потрапити в Лігу чемпіонів", – розповів Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

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