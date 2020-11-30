"Всі говорять про COVІD-19. Таке відчуття, що він тільки у Шахтаря. Справа навіть не в тому, що Шахтар не відпочивав, відразу почав чемпіонат. А чому не згадують, що всю весну команда відпочивала. Найголовніше не коронавірус, не фізична форма.

Каштру вірить, що Шахтар може знову шокувати Реал у Лізі чемпіонів

Подивіться, хто робить помилки – це одні і ті ж люди. Якщо ти робиш помилки, то ти хоч якось готуйся. Порахуйте, наприклад, скільки помиляється Кривцов. Шахтар чомусь не вміє пресингувати. Виникає питання, за що вони отримують великі гроші? Головна причина в тому, що деякі гравці не відповідають рівню Шахтаря", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий Футбол".

Зауважимо, Шахтар все ще зберігає теоретичні шанси на вихід в 1/8 Ліги чемпіонів. У вівторок, 1 грудня, донеччани прийматимуть Реал. Початок матчу о 19:55.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 – невиразний футбол Каштру, хлопці Йовічевіча майже дотерпіли