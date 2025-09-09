Леоненко дав свій прогноз на матч Азербайджан – Україна: "Хтось взагалі вважає, що з Францією Ванат мав грати"
Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Азербайджану в рамках відбору до ЧС-2026.
– Як буде розвиватися гра в Азербайджані?
– Ось це, напевно, найнеприємніше. Виїзди для нас як були важкими, так і залишаються. Найголовніше – встигнуть відновитися чи ні після довгого перельоту в Баку. Другі матчі у нас завжди виходять складнішими за перші, навіть проти слабких суперників. Нагадаю, що у нас дуже серйозні проблеми зі створенням моментів. Хтось взагалі вважає, що з Францією Ванат мав грати, а не Довбик. Але тренеру видніше, хто готовий краще.
Воробей обрав оптимальну тактику для України на матч з Азербайджаном: "Очікую більшого від цієї команди"
Проти Азербайджану нам доведеться зламувати насичену оборону. Коли обов’язково треба вигравати, то у нас починаються складнощі. Також нашу команду може розслабити те, що Ісландія 5:0 обіграла азербайджанців, а у нас були моменти з французами. Думаю, Ребров про це нагадає в роздягальні.
– Ваш прогноз на матч.
– Нехай хоча б 1:0 виграють. Головне, щоб відновилися, а то знову розповідати почнуть, що тиждень добиралися. Азербайджан треба обігрувати в будь-якому випадку. Буду вболівати за якісну гру нашої збірної, – сказав Леоненко для BLIK.ua.
Нагадаємо, матч Азербайджан Україна відбудеться сьогодні, 9 вересня. Початок зустрічі – о 19.00 за київським часом.