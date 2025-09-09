– Як буде розвиватися гра в Азербайджані?

– Ось це, напевно, найнеприємніше. Виїзди для нас як були важкими, так і залишаються. Найголовніше – встигнуть відновитися чи ні після довгого перельоту в Баку. Другі матчі у нас завжди виходять складнішими за перші, навіть проти слабких суперників. Нагадаю, що у нас дуже серйозні проблеми зі створенням моментів. Хтось взагалі вважає, що з Францією Ванат мав грати, а не Довбик. Але тренеру видніше, хто готовий краще.

Воробей обрав оптимальну тактику для України на матч з Азербайджаном: "Очікую більшого від цієї команди"

Проти Азербайджану нам доведеться зламувати насичену оборону. Коли обов’язково треба вигравати, то у нас починаються складнощі. Також нашу команду може розслабити те, що Ісландія 5:0 обіграла азербайджанців, а у нас були моменти з французами. Думаю, Ребров про це нагадає в роздягальні.

– Ваш прогноз на матч.

– Нехай хоча б 1:0 виграють. Головне, щоб відновилися, а то знову розповідати почнуть, що тиждень добиралися. Азербайджан треба обігрувати в будь-якому випадку. Буду вболівати за якісну гру нашої збірної, – сказав Леоненко для BLIK.ua.

Нагадаємо, матч Азербайджан Україна відбудеться сьогодні, 9 вересня. Початок зустрічі – о 19.00 за київським часом.

Азербайджан – Україна: анонс матчу відбору на ЧС-2026