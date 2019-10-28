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Леоненко дав оригінальну пораду Мораєсу щодо підвищення результативності

21:04 1039 Читать на русском
Леоненко дав оригінальну пораду Мораєсу щодо підвищення результативності
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко поділився своїми враженнями від матчу 12-го туру УПЛ Шахтар – Олександрія (0:0).

75’ Алан Патрік
 
Дмитро Шастал 84’
75’ Алан Патрік
84’ Дмитро Шастал

"Головний винуватець цього результату – Паньків. Я втомився писати його прізвище сьогодні. Ну і Мораєсу, треба, мабуть, поспати з м'ячем. Стільки моментів не реалізував.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Ну і пенальті цей знаменитий. Як можна не побачити, коли так грають ліктем? Хочолава вдарив суперника. З вилученням Патріка – все чітко", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Шахтар впевнено лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 34 очки.

Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера

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Теги
Юрій Паньків Юрій Паньків Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Віктор Леоненко Шахтар - Олександрія
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