"Ми здорово почали перший тайм, але і боснійці наприкінці теж могли забивати. Перший тайм був рівним і напевно сподобався всім уболівальникам. Моментів було багато з обох сторін. Боснійці виглядали свіжішими і почувалися у нас, як вдома. На виїзді нам буде дуже складно.

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Заміни нам теж не допомогли. У Яремчука гра не вийшла. Я б взагалі поставив Довбика в основі. Виділити хочу Пятова, який зіграв добре. Ярмоленко теж провів хорошу гру: був активним, забив, але його не вистачає фізично на весь матч. Це пов'язано з тим, що він не має регулярної ігрової практики в клубі. Зінченко і Маліновський не врятували б ситуацію, оскільки другий тайм провалила вся команда.

У другому таймі наші гравці просто стали, і нас почали возити по полю. Нам могли забивати ще три. Ми відповіли лише небезпечним моментом Тимчика. Сподіваюся, що до останнього матчу з боснійцями ми добре підготуємося. Ми будемо вболівати за всю команду. Боснія – це неслабка команда, і їй не соромно програти. Просто наших гравців заведено звеличувати, а потім матюкати. Це проблема", – сказав Леоненко у коментарі YouTube-каналу "Великий футбол".

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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