Леоненко: Ахметову скоро буде нецікаво вигравати такі чемпіонати

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко висловився про чемпіонський титул Шахтаря.

"Я вважаю, що в успіхах Шахтаря винен Рінат Леонідович (Ахметов. – прим). Певною мірою, в хорошому сенсі слова, винен і Луческу. Ахметов, підписавши Тайсона, Ісмаїлі і Марлоса, а за ними і нових, він зробив все.

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По суті, Фонсека нічого не залишалося робити. Я думаю, що Рінату Леонідовичу скоро буде нецікаво вигравати такі чемпіонати. Реальних суперників немає.

Це як Селтік – який раз він там виграв чемпіонат? 50-й? Але чемпіонат – це одна історія, а ось в Лізі чемпіонів, напевно, буде складно", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, Шахтар у матчі 29-го туру УПЛ мінімально обіграв Зорю і за три тури до завершення першості став чемпіоном України.

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