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Леоненко – про трансфер Караваєва в Динамо: Він швидко впишеться в ігрові схеми команди

08:00 504 Читать на русском
Леоненко – про трансфер Караваєва в Динамо: Він швидко впишеться в ігрові схеми команди
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо Київ

Експерт телеканалу Футбол 1/2 Віктор Леоненко прокоментував трансфер Олександра Караваєва в київське Динамо.

"Я вітаю цей трансфер. Вважаю, цей перехід дозволить Олександру підвищувати свій професійний рівень майстерності в команді з високими завданнями, як у внутрішньому чемпіонаті, так і в європейських турнірах.

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Динамівське керівництво пішло на українізацію команди. Прийшли молоді вихованці клубу, які демонструють сучасний зрілий футбол. Думаю, у цього колективу хороші перспективи.

Олександр Караваєв швидко впишеться в ігрові схеми команди – адже йому не заважатимуть ні мовний бар'єр, ні адаптація в команді. За грою в збірній України він знайомий з багатьма гравцями Динамо. А на своїй позиції – він гравець надійний, працьовитий", – розповів Леоненко в коментарі Footboom.

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Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Зоря Зоря Віктор Леоненко Трансфери Динамо Київ
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