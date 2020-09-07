"У грі з Іспанією потрібно говорити про грубі помилки. Був непотрібний пенальті, потім Рамос перекинув м'яч через Пятова.

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Багато дитячих помилок. Потрібно робити висновки і набиратися досвіду. У нас просто раніше не було таких суперників. Наші гравці в середині поля майже не вміють відбирати м'яч. Маліновський, Зінченко і Марлос хороші в атаці, але не у відборі", – сказав Віктор Леоненко у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го з Німеччиною, а 13-го знову проти Іспанії.

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