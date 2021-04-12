"Роздратування немає, тому що, якщо Шахтар виграє, все одно Динамо треба десь очки втрачати. А я чекаю якості і перемоги від Динамо.

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Якщо вони (кияни – прим.) програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви виграли чемпіонат, програвши два рази (Шахтарю – прим.) 0:3? Ми забуваємо, що нема Сидорчука. Про всяк випадок, це капітан. Тим більше, зараз він відбирає м'яч, починає атаку, ще й закінчує її", – висловився Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, перед Класичним відставання донеччан від киян на вершині турнірної таблиці складає 7 залікових балів. Протистояння двох грандів відбудеться вже у суботу, 17 квітня.

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