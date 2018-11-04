Леоненко – про Динамо – Шахтар: Я чекав більшого, не знаю, чим пишаються футболісти

Екс-гравець Динамо, футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував результат матчу між киянами та Шахтарем.

"Я чекав більшого. Не знаю, чим пишаються футболісти. Як і завжди, в нашій країні всі повелися на голи. Але все враження змазали Тайсон через "паузу майстра" і Коваленко завдяки тому, що Морозюк віддає гольову.

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Де у Динамо були моменти? Були хороші атаки, які нічим не закінчувалися. Це не моменти. Були хороші виходи, але це вже не в першій грі у Динамо гарні виходи.

У нас газети і сайти більше пишуть, ніж виходить гри. Пишуть, що Хацкевич п'ять або шість разів обіграв Фонсеку, а насправді там були нічийні гри, просто комусь більше пощастило.

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Перший тайм Динамо грало на контратаках, а на другий тайм кияни вже вийшли на рівних з Шахтарем", – цитує Леоненка Dynamomania з посиланням на "Великий футбол".