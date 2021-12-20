Спортивний директор ПСЖ Леонардо Араужо відреагував на чутки про переговори клубу та Зінедіна Зідана.

Преса активно сватає колишнього наставника Реала у крісло головного тренера ПСЖ. Маурісіо Почеттіно нібито по завершенні сезону покине паризький клуб, адже хоче повернутися до роботи в АПЛ.

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"Ми ніколи не контактували із Зіданом чи будь-яким іншим тренером. Навіть перед тим, як Почеттіно очолив нашу команду, ми також не вели переговорів щодо призначення Зідана", –наводить слова Леонардо Фабріціо Романо з посиланням на Europe 1.

Додамо, що після 18 турів чемпіонату Франції ПСЖ набрав 45 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці. Натомість у групі ЛЧ французи фінішували другими і в 1/8 фіналу зустрінуться з Реалом.

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