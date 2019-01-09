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Леонардо жорстко "наїхав" на Ігуаїна через його невизначеність

11:10 799 Читать на русском
Леонардо жорстко "наїхав" на Ігуаїна через його невизначеність
Леонардо та Гонсало Ігуаїн / Фото ФК Мілан

Спортивний директор Мілана Леонардо різко розкритикував нападника Гонсало Ігуаїна через його невизначеність з місцем продовження кар'єри.

"Гонсало повинен прийняти рішення про своє майбутнє і взяти частину відповідальності на себе. Пора закінчувати з цими "так, ні, не знаю".

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У нього був складний момент, його потрібно залишити позаду і почати працювати. Немає сенсу слухати чутки, зараз він в Мілані. Йому пора опуститися на землю і зробити щось для команди.

Гол може змінити багато чого, але, якщо він хоче залишитися тут, потрібно брати відповідальність на себе", – цитує Леонардо видання Football Italia.

В поточному сезоні Серії А Ігуаїн провів 15 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та одним асистом.

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Теги
Італія Мілан Мілан Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Трансфери Мілана
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