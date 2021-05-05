Леонардо відреагував на фіаско ПСЖ у Лізі чемпіонів – кадрової революції не буде
Спортивний директор французького Парі Сен-Жермен Леонардо Араужо прокоментував виліт від англійського Манчестер Сіті на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
"Аналізуючи 4 тайми проти Ман Сіті, мені здається, що в двох перших ми переважали їх. Проте, підсумок зумовили наші помилки. У них чудова команда, що довго грає під керівництвом одного й того ж тренера. Їхнє сьогоднішнє становище – заслужене.
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Наразі не час для балансових звітів, але ми думаємо про покращення. Жодних зобов'язань для перемоги в Лізі чемпіонів немає, наша команда вже в топ-4 найкращих у Європі. Основа команди буде збережена. У нас досвідчена, але водночас і доволі молода команда. Є гравці у віці 22-28 років, які створюють дуже міцну основу. ПСЖ завжди росте, нам не вистачає лише дрібниць, щоб виграти Лігу чемпіонів", – заявив Леонардо в коментарі Sky Sport.
Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ, забивши по м'ячу в кожному з таймів. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.
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