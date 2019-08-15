Леонардо спростував відсторонення Неймара від тренувань

Спортивний директор ПСЖ Леонардо прокоментував інформацію про відсторонення Неймара від тренувань.

"Інформація, що Неймар відсторонений від тренувань з командою, – це брехня. Він працює за індивідуальною програмою, відновлюючись від травми. Він гравець ПСЖ, у нього є контракт з клубом на три роки, не варто про це забувати. Ми повинні все проаналізувати, перш ніж він зможе повернутися на поле.

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Якщо говорити про реакцію фанатів на нього, то Неймар зробив помилки. Я не був з ним знайомий раніше. Згодом я впізнаю його. І я щиро думаю, що він хороший хлопець з дуже хорошим минулим. Він приголомшливий гравець.

Як вже відомо, клуб веде переговори з його майбутнього, але ніяких зрушень в цьому питанні немає", – сказав Леонардо RMC.

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