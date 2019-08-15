toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ЦСКА СОФІЯ АЗ - МАРІУПОЛЬ

Леонардо спростував відсторонення Неймара від тренувань

15 серпня 23:04 272 Читать на русском
Леонардо спростував відсторонення Неймара від тренувань
Неймар / ФК ПСЖ

Спортивний директор ПСЖ Леонардо прокоментував інформацію про відсторонення Неймара від тренувань.

"Інформація, що Неймар відсторонений від тренувань з командою, – це брехня. Він працює за індивідуальною програмою, відновлюючись від травми. Він гравець ПСЖ, у нього є контракт з клубом на три роки, не варто про це забувати. Ми повинні все проаналізувати, перш ніж він зможе повернутися на поле.

Вальверде: Я не звертаю уваги на чутки про Неймара

Якщо говорити про реакцію фанатів на нього, то Неймар зробив помилки. Я не був з ним знайомий раніше. Згодом я впізнаю його. І я щиро думаю, що він хороший хлопець з дуже хорошим минулим. Він приголомшливий гравець.

Як вже відомо, клуб веде переговори з його майбутнього, але ніяких зрушень в цьому питанні немає", – сказав Леонардо RMC.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
Зоря – ЦСКА Софія: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи – як це було
15 серпня
10991
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу
    Ліга Європи — 15 серп1873 АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу
21
год
:
52
хв
Атлетік
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук