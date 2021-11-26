Леонардо пояснив ситуацію навколо Почеттіно та Зідана в ПСЖ
Спортивний директор французького Парі Сен-Жермен Леонардо Араужо відреагував на чутки про призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди замість Маурісіо Почеттіно. Аргентинець натомість нібито очолить Манчестер Юнайтед.
"Ми не хочемо, щоб Почеттіно йшов. Він ніколи не подавав запит на відхід, а жоден клуб з нами ніколи не зв'язувався з цього питання.
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Ми поважаємо Зідана за його ігрові та тренерські досягнення, але ми не вели з ним переговорів. Смішно уявляти, що зустріч із Зіданом могла відбутися у великому готелі в Парижі на очах всієї планети", – розповів функціонер у коментарі The Athletic.
Нагадаємо, що чутки про відставку Почеттіно посилилися після звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади керманича МЮ. Аргентинський фахівець міг очолити "червоних дияволів" ще до призначення норвежця.
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