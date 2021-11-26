"Ми не хочемо, щоб Почеттіно йшов. Він ніколи не подавав запит на відхід, а жоден клуб з нами ніколи не зв'язувався з цього питання.

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Ми поважаємо Зідана за його ігрові та тренерські досягнення, але ми не вели з ним переговорів. Смішно уявляти, що зустріч із Зіданом могла відбутися у великому готелі в Парижі на очах всієї планети", – розповів функціонер у коментарі The Athletic.

Нагадаємо, що чутки про відставку Почеттіно посилилися після звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади керманича МЮ. Аргентинський фахівець міг очолити "червоних дияволів" ще до призначення норвежця.

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