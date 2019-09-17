Леонардо: Неймар – надбання всього футболу, а не тільки ПСЖ

Спортивний директор французького клубу ПСЖ Леонардо висловився щодо ситуації навколо Неймара і охарактеризував його відношення до роботи на футбольному полі.

"Думаю, Неймар припустився помилки. Коли трансферне вікно закрилося, він поїхав у національну збірну і провів хороший матч. Повернувся на позитиві. Це допомогло йому приступити до роботи. Він повернувся вчасно і добре себе вів.

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Матч зі Страсбуром був дуже важливий для нього, тому що йому було непросто в таких умовах. Він грав у тиші і забив неймовірний гол. Справжня голлівудська історія. Він вів дуже гарне спілкування, чесне, пряме, скромне. Він зосереджений на ПСЖ.

Не можна сказати, що все налагодилося, але що було, те було. Він дуже добре поводився протягом матчу. Він тренується на професійному рівні. Він не поганий хлопець. Неймар – це надбання всього футболу, а не тільки ПСЖ", – наводить слова Леонардо RMC Sport.

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