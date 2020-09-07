Спортивний директор ПСЖ Леонардо вважає форвардів свого клубу – Неймара та Кіліана Мбаппе – найкращими після Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

"Ми хочемо продовжувати працювати з Неймаром і Мбаппе. Це ясно для всіх. Мати двох таких гравців в одній команді – це фантастично.

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Мессі та Роналду були кожен у своєму власному клубі. У нас є два найкращих футболісти у світі після Мессі і Роналду", – цитує Леонардо видання Goal.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ПСЖ став переможцем Ліги 1. Також команда виграла Кубок Франції і Кубок ліги. У Лізі чемпіонів парижани дісталися до фіналу, де з мінімальним рахунком поступились мюнхенській Баварії (0:1).

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