Леонардо: Кака хоче ознайомитись з роботою директора, ми зустрінемось у вересні

Екс-хавбек Мілана Рікардо Кака хоче ознайомитись з особливостями адміністративної роботи у футбольному клубі.

"Кака – мій учень, він хоче дізнатися, як працювати директором. Він останній представник Мілана, який вигравав "Золотий м'яч", так що, без сумнівів, він буде поруч з клубом.

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Ми поговоримо в вересні, але у нього не буде ніякої ролі. Я просто зустрінуся з ним, і ми поговоримо. Він буде близький до Мілану, але у нього не буде ніякої ролі", – цитує спортивного директора Мілана портал Calciomercato.

Кака виступав за Мілан у 2003-2009 та 2013-2014 роках.