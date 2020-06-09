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Ленс змушений покинути Бешикташ через війну з президентом – екс-динамівця вже чекають в ОАЕ

21:51 1676 Читать на русском
Ленс змушений покинути Бешикташ через війну з президентом – екс-динамівця вже чекають в ОАЕ
Джермейн Ленс / Getty Images

Атакувальний хавбек Бешикташа Джермейн Ленс незабаром може змінити клубну прописку.

Арабський Аль-Айн готовий прихистити 32-річного нідерландця, інформує Fotomac.

Віда може перейти в Арсенал – Бешикташ встановив цінник на колишнього лідера Динамо

Президент Бешикташа Ахмет Нур не хоче навіть говорити з Ленсом та шукає якомога вигідніший варіант з продажем. Аль-Айн планує замінити Балажа Джуджака, і колишня зірка Динамо виглядає гідним кандидатом. Ленс нібито зацікавлений у переході, тому залишається дочекатися угоди між клубами.

До слова, Бешикташ може позбутися ще одного коштовного екс-динамівця – центрбек Домагой Віда зацікавив кілька англійських клубів.

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Теги
Аль-Айн Аль-Айн Джермейн Ленс Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ Туреччина Трансфери
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