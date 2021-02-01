Джермейн Ленс став гравцем Карагюмрюка, повідомляє офіційний сайт клубу. Вінгер перебрався у стамбульський колектив з Бешикташу на правах оренди до літа 2021 року.

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У поточному сезоні Ленс зіграв у 4 матчах у всіх турнірах за "чорних орлів", відзначився одним голом та одним асистом. Зауважимо, що у турнірній таблиці Суперліги Бешикташ розташувався другим, а Карагюмрюк – восьмим.

Джермейн виступав за київське Динамо з 2013 по 2015 роки. За цей час він встиг взяти участь у 78 поєдинках, забити 16 м'ячів та віддати 19 асистів.

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