"Це втрата двох очок. Ніякого неповаги до Вест Бромвіча. Коли приїжджаєш сюди, ти знаєш, що суперник може скористатися будь-якими твоїми помилками. До матчу ми говорили і про стандартні положення.

Ганьба лондонців та героїчний камбек імені Лемпарда у відеоогляді матчу Вест Бромвіч – Челсі – 3:3

Не можна заздалегідь передбачити помилки, які були сьогодні. Через це складно повернутися у гру, тому я можу похвалити команду за характер. Тому що ми продемонстрували характер і наполегливість. Але ми не потребували би цього, якби зробили все правильно в грі.

Були помилки, явні помилки, які мали свою ціну. Ми створили два-три відмінні моменти в першому таймі. Я відчував, що ми створимо більше. Єдина проблема при рахунку 0:3 в тому, що Вест Бромвіч планував більше оборонятися.

Це великий урок для нас. Ми станемо набагато краще. Команда все ще шукає свій шлях, враховуючи нових гравців і відсутність передсезонної підготовки. Сьогоднішній день – частина процесу самовдосконалення.

Є багато компонентів, в яких ми можемо і далі вдосконалюватися. Я не збираюся критикувати кожну частину нашої гри. Думаю, суперник зробив три удари в площину і забив три голи. Були серйозні помилки. Не було тактики, яку можна було б проаналізувати. Були помилки", – поділився Лемпард у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Челсі врятував нічию в матчі з Вест Бромвічем (3:3), поступаючись впродовж зустрічі 3:0.

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