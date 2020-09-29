Лемпард заступився за Кепу – тренер Челсі натякнув на майбутнє голкіпера
Головний тренер Челсі Френк Лемпард спробував прояснити ситуацію щодо воротаря лондонців Кепи Аррісабалаги.
"Я, звичайно, не стану говорити, що Кепа провів свій останній матч за Челсі. Слід розуміти, що Кепа ще молодий. Така пильна увага до його гри несправедлива.
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Я повинен заступитися за нього, адже я знаю, що він хороший хлопець, який старається з усіх сил", – цитує Лемпадра BBC.
Нагадаємо, найдорожчий голкіпер в історії Челсі (80 млн євро) втратив гарантоване місце у воротах лондонців ще минулого сезону. Нещодавно "сині" придбали воротаря Ренна Едуара Менді за близько 25 млн євро.
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