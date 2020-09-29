"Я, звичайно, не стану говорити, що Кепа провів свій останній матч за Челсі. Слід розуміти, що Кепа ще молодий. Така пильна увага до його гри несправедлива.

Менді офіційно став гравцем Челсі

Я повинен заступитися за нього, адже я знаю, що він хороший хлопець, який старається з усіх сил", – цитує Лемпадра BBC.

Нагадаємо, найдорожчий голкіпер в історії Челсі (80 млн євро) втратив гарантоване місце у воротах лондонців ще минулого сезону. Нещодавно "сині" придбали воротаря Ренна Едуара Менді за близько 25 млн євро.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам