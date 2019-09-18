Лемпард вважає поразку від Валенсії незаслуженою

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку від Валенсії (0:1) у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми повинні були перемагати або як мінімум грати внічию. Створили достатньо хороших шансів, заробили право на пенальті і при цьому пропустили гол після одного удару у площину воріт.

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Це непростий урок, який демонструє, наскільки складно грати в Лізі чемпіонів. Ми грали добре, але все ж поступилися. У нас попереду ще п'ять матчів, але сьогодні ми повинні були досягати більшого.

Програш в першому домашньому матчі покладає на нас додаткову відповідальність в наступних іграх, враховуючи, що дві наступні зустрічі ми проведемо на виїзді. Зараз нам необхідно сконцентруватися на тому, щоб досягти позитивного результату як мінімум в одній з них.

У нашій групі зібрані сильні команди, і від втрати очок ніхто не застрахований", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

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