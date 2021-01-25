"Для мене було величезним привілеєм і честю керувати Челсі, клубом, який так довго був важливою частиною мого життя. По-перше, я хотів би подякувати фанатам за неймовірну підтримку, яку я отримав протягом останніх 18 місяців. Сподіваюся, вони знають, що це означає для мене.

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Коли я взяв на себе цю роль, я розумів, що попереду на мене чекає важкий час для цього футбольного клубу. Я пишаюся досягненнями, які ми здійснили, і я пишаюся гравцями академії, які зробили свій крок у першу команду і так добре виступили. Вони – майбутнє клубу.

Я розчарований тим, що в цьому сезоні в мене не було часу вивести клуб вперед і підняти його на новий рівень. Я хочу подякувати пану Абрамовичу, правлінню, гравцям, моїй тренерській команді і всім в клубі за їхню наполегливу працю і відданість справі, особливо в ці безпрецедентні і складні часи. Я бажаю команді і клубу усіляких успіхів у майбутньому", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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