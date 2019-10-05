Лемпард виграв нагороду найкращому тренеру вересня в АПЛ

Головний тренер Челсі Френк Лемпард визнаний найкращим тренером АПЛ у вересні.

Наставник Челсі Френк Лемпард випередив усіх у голосуванні за найкращого тренера вересня в АПЛ, повідомляє твіттер Челсі.

Лемпард – перший англійський тренер за 2,5 року, який виграв матч Ліги чемпіонів

Молодий наставник випередив в опитуванні таких конкурентів як Юрген Клопп (Ліверпуль), Едді Хау (Борнмут) та Брендан Роджерс (Лестер).

До слова, Челсі під керівництвом Лемпарда виграв у Вулверхемптона та Брайтона, і мінімально поступився Ліверпулю Клоппа. Додамо, що Френк очолив Челсі минулого літа.

Нагадаємо, Челсі зіграє проти Саутгемптона у матчі 8-го туру АПЛ. Гра відбудеться 6 жовтня, початок о 16:00.

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