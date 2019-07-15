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Лемпард виділив трьох молодих футболістів Челсі

15:10 691 Читать на русском
Лемпард виділив трьох молодих футболістів Челсі
Френк Лемпард / Reuters

Новий головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів про молодь "синіх".

"Всім необхідно справити враження, і це найбільш важливий аспект. Безумовно, всім буде надано шанс, важливо тільки правильно ним розпорядитися.

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Багато що вже говорилося про молодих гравців, які у нас є, і про те, чи зможуть вони грати в основі. Їм необхідно знати, що, якщо вони будуть грати добре, справлять враження на мене і мій тренерський штаб, то у них буде шанс потрапити в команду.

З перших хвилин матчу особливо були помітні Мейсон Маунт, Теммі Абрахам і Фікайо Томорі, вони були на висоті, боролися, і нам саме це і потрібно", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

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Англія Челсі Челсі Таммі Абрахам Таммі Абрахам Фікайо Томорі Фікайо Томорі Мейсон Маунт Мейсон Маунт Френк Лемпард Френк Лемпард
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