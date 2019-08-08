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Лемпард став причиною переходу Давіда Луїса в Арсенал, – журналіст

15:27 900 Читать на русском
Лемпард став причиною переходу Давіда Луїса в Арсенал, – журналіст
Давід Луїс та Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Захисник Челсі Давід Луїс вважає, що не отримуватиме достатньо ігрової практики під керівництвом Френка Лемпарда.

"Луїз в травні підписав дворічний контракт після хорошого сезону під керівництвом Мауріціо Саррі. Навіть кілька тижнів тому він говорив, що насолоджується роботою з Френком Лемпардом.

Арсенал узгодив перехід Давіда Луїса

Але для нього стало очевидним, що при Лемпарді він не буде постійним гравцем старту – можливо, він навіть не буде третім або четвертим захисником в черзі", – заявив журналіст Sky Sports Гарі Коттерілл.

За чутками Луїс невдовзі підпише контракт з Арсеналом, за що Челсі отримає близько 10 млн євро.

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