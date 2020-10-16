"Ми живемо у цій бульбашці вже досить давно, і ми повинні переконатися, що дотримуємось усіх правил на тренуваннях. Гравці також несуть відповідальність, і як частина громади, мають дотримуватися правил. Хоча вони не завжди досить чіткі, але це не виправдання для хлопців.

Саутгейт пробачив Санчо та Абрахама за вечірку – гравці повернуться у склад збірної Англії

Вони припустилися помилки, я нагадав їм про їх обов’язки. З моєї бесіди з ними я зрозумів, що вони зробили невинні помилки, але вони їх зрозуміли. Ми рухаємось далі, і я сподіваюся і сподіваюся, що це не повториться", – наводить слова Лемпарда Goal.

Нагадаємо, що обоє гравців разом з Джейдоном Санчо організували вечірку на честь дня народження Таммі Абрахама після матчу проти збірної Уельсу. Це викликало обурення у наставника збірної Англії Гарета Саутгейта, який навіть роздумував щодо виключення гравців із команди.

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