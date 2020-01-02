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Лемпард спростував інтерес Челсі до Заха

16:48 120 Читать на русском
Лемпард спростував інтерес Челсі до Заха
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард різко прокоментував можливість трансферу Вілфріда Заха до лондонського клубу.

"Я б не став говорити про Заха. Ніколи не обдумував ідею такої угоди. Як я вже сказав, я не буду говорити про Заха, тому що це не наш гравець.

Челсі визначився з трансферними цілями на зиму

Якщо нам потрібно буде когось купити, то ми зробимо це найбільш підходящим способом. Так, щоб цей гравець посилив нас. Це буде зроблено за зачиненими дверима, а це прямо протилежно тому, щоб прямо говорити про те, ким ми цікавимося", – зазначив Лемпард в коментарі Omnisport.

Нагадаємо, нещодавно суд скасував трансферний бан лондонського клубу. Додамо, що Заха провів у поточному сезоні 22 матчі у складі Крістал Пелас, відзначившись 3 голами та 3 асистами. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вінгера у 55 млн євро.

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