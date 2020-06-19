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Лемпард розсипався в компліментах Вернеру

22:19 - Читать на русском
Лемпард розсипався в компліментах Вернеру
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард прокоментував трансфер Тімо Вернера до лондонського клубу.

"Вернер явно один з тих гравців, які нам сподобалися. Зрозуміло, я довгий час стежив за ним особисто, навіть ще до того, як очолив цей клуб. Челсі був серйозно налаштований його придбати. Як мені здається, він безумовно зміцнить нас.

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У Вернера величезний талант, він фантастично грав не тільки в цьому році, але і раніше. Через різні причини ми не могли працювати на трансферному ринку, що дало нам шанс поглянути на молодих гравців.

Але ми були абсолютно впевнені в тому, що нам потрібно посилення, а підписання Тімо Вернера безумовно підсилить нас. Я дуже радий, що він перейшов до Челсі, і ми з нетерпінням чекаємо його", – наводить слова Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, гравець збірної Німеччини приєднається до Челсі після завершення Бундесліги, він не буде виступати за РБ Лейпциг у плей-офф Ліги чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні.

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Англія Трансфери Трансфери Челсі Френк Френк Лемпард Тімо Тімо Вернер Челсі Челсі
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