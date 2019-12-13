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Лемпард розповів про плани Челсі на зимове трансферне вікно

09:34 345 Читать на русском
Лемпард розповів про плани Челсі на зимове трансферне вікно
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився враженнями від скасування трансферного бану для лондонського клубу.

"Я спокійно ставлюсь до майбутнього трансферного вікна. Я добре знаю свою команду і задоволений атмосферою, яка тут панує.

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Ми не будемо купувати гравців в січні тільки заради придбання. Якщо відчуємо необхідність в підсиленні і знайдемо відповідного гравця, то обговоримо це питання з керівництвом і приймемо рішення з урахуванням всіх обставин.

Повторюся, я не бачу гострої необхідності у зимових трансферах. Я задоволений тим складом, який у мене є, і не вважаю, що ми повинні поспішати з трансферами тільки через скасування бану. Ми просто повинні продовжувати працювати", – цитує Лемпарда офіційний сайт клубу.

Після 16-ти турів АПЛ Челсі перебуває на 4-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 29 очок.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Трансфери Челсі
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