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Лемпард розповів, хто винен у втраті двох очок проти Шеффілд Юнайтед

21:18 346 Читать на русском
Лемпард розповів, хто винен у втраті двох очок проти Шеффілд Юнайтед
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі оцінив дії своїх підопічних після нічиєї у поєдинку проти новачка АПЛ.

19’ Таммі Абрахам
43’ Таммі Абрахам
 
Калум Робінсон 46’
Курт Зума 89’
19’ Таммі Абрахам
43’ Таммі Абрахам
46’ Калум Робінсон
89’ Курт Зума

"Все було під контролем. Це наша вина, що ми подарували їм гол на початку другого тайму. Ми вже дозволяли таке в попередніх матчах.

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Ми повинні були впевнено вигравати, але втратили 2 очки. Ми хочемо перемагати. Поява молоді в складі – це одне, перемоги – це інше. Коли ведете 2:0 до перерви, ви просто зобов'язані вигравати. Таммі Абрахам чудово впорався, хай продовжує в тому ж дусі", – цитує Лемпарда ВВС.

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Нагадаємо, що лондонці здобули п'ять очок в чотирьох турах АПЛ 2019/20 і наразі посідають дев'яту сходинку.

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Англія Челсі - Шеффілд Юнайтед Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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