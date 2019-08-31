Лемпард розповів, хто винен у втраті двох очок проти Шеффілд Юнайтед

Головний тренер Челсі оцінив дії своїх підопічних після нічиєї у поєдинку проти новачка АПЛ.

"Все було під контролем. Це наша вина, що ми подарували їм гол на початку другого тайму. Ми вже дозволяли таке в попередніх матчах.

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Ми повинні були впевнено вигравати, але втратили 2 очки. Ми хочемо перемагати. Поява молоді в складі – це одне, перемоги – це інше. Коли ведете 2:0 до перерви, ви просто зобов'язані вигравати. Таммі Абрахам чудово впорався, хай продовжує в тому ж дусі", – цитує Лемпарда ВВС.

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Нагадаємо, що лондонці здобули п'ять очок в чотирьох турах АПЛ 2019/20 і наразі посідають дев'яту сходинку.