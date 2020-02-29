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Лемпард розкритикував Вілліана через претензії екс-хавбека Шахтаря до нового контракту

14:37 496 Читать на русском
Лемпард розкритикував Вілліана через претензії екс-хавбека Шахтаря до нового контракту
Френк Лемпард та Вілліан / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард натякнув Вілліану, що краще тримати язик за зубами.

"Переговори тривають. Можливо, він вибрав не найкращий час, щоб говорити про проблеми у діалозі з Челсі. Але мені задають питання кожні три дні, гравців обсипають питаннями після матчів, і їм не завжди просто. Люди хочуть отримати якусь відповідь.

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Ми продовжуємо обговорювати контракт, але в даний момент я не хочу занурюватися в це, тому що зараз в пріоритеті робота з командою. Я не хочу заглядати занадто далеко. Саме тому заголовки в пресі на цьому тижні засмутили мене. Ми працюємо кожного дня і не хочемо стрибати відразу до літа. У ситуації з Вілліаном все ще попереду, нічого не завершено", – цитує слова Лемпарда Football.London.

У нинішньому сезоні АПЛ бразилець провів 26 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, що чинний контракт екс-хавбека Шахтаря з Челсі розрахований до літа 2020 року.

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Челсі Челсі Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Вілліан Вілліан
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