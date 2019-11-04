Лемпард розкритикував систему VAR в АПЛ

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився думкою щодо використання системи VAR в англійській Прем'єр-лізі.

"З VAR не все так добре. Ухвалення будь-якого рішення займає занадто багато часу. Це означає, що вони не впевнені, то чому б не використовувати екрани на полі? Я знаю, що застосування екранів – це трохи суперечлива річ, адже кожна людина може почати вимагати використовувати їх і тим самим чинити тиск на суддів.

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Але якщо ми говоримо, що є "сірі зони", і скасовуємо рішення лише тому, що один із суддів знаходиться в іншому місці, ніж головний арбітр, і тому вважає, що те чи інше порушення більше схоже на пенальті, то ми дійсно перебуваємо в небезпечному становищі. Виходить, що кожного тижня ми ніби підкидаємо монету", – наводить слова Лемпарда BBC.

Нагадаємо, Челсі після 11-ти турів посідає четверту сходинку і відстає від лідера чемпіонату Ліверпуля на вісім очок.

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