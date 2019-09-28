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Лемпард розкритикував ФІФА за приз Fair Play для Б'єлси – тренер Челсі постраждав від шахрайства чилійця

10:20 22 Читать на русском
Лемпард розкритикував ФІФА за приз Fair Play для Б'єлси – тренер Челсі постраждав від шахрайства чилійця
Френк Лемпард / Reuters

Френк Лемпард різко прокоментував перемогу тренера Лідса Марсело Б'єлси у номінації "Чесна гра" за версією FIFA The Best-2019.

"Чесно кажучи, не думаю, що присудити приз Б'єлсі і Лідсу було правильним рішенням. Дивно. У всіх була ідентична реакція. У ЗМІ було багато новин про той шпигунський скандал, і недарма. Коли ви присуджуєте їм нагороду за чесну гру в той же рік – це дивно.

FIFA The Best-2019: Б'єлса та Лідс – переможці в номінації Fair Play

Я не знаю, хто там голосує. Всі розуміють, що сталося в тій шпигунській історії – все це чітко задокументовано. Через цю історію довелося змінювати правила, а Лідс оштрафували.

Мені здається, на тлі цього було недоречно вручати їм нагороду за чесну гру. Спершу я навіть подумав, що це така іронія. Так, Лідс вчинив правильно, дозволивши Астон Віллі забити в тому епізоді. Але вручити їм приз за чесну гру – це було дивним рішенням", – цитує Лемпарда Mirror.

Англійський фахівець критикує Б'єлсу за те, що він влаштував несанкціоноване стеження за тренуваннями Дербі Каунті (Лемпард очолював "баранів" у минулому сезоні). Чилієць шахрайським шляхом отримав інформацію про суперника і зміг використати її в очному матчі Чемпіоншипа 2018/19. Щоправда, керманич Лідса згодом визнав провину і сплатив штраф з власної кишені.

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ФІФА Дербі Каунті Дербі Каунті Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Френк Лемпард Френк Лемпард Англія
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