Власник Ковентрі Даг Кінг підтвердив, що Френк Лемпард є претендентом на зміну Марку Робінсу на посаді головного тренера. Робінс був звільнений у четвер, але вболівальники клубу протестують проти можливого запрошення Лемпарда. Про це інформує ВВС.

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Зокрема джерело наводить думки вболівальників Ковентрі. Один із них, Стів Кларк, зазначає: "Марк Робінс рятує Ковентрі після багатьох років занепаду і, незважаючи на події, які відбувалися в кабінетах. Потім клуб його звільнив і розглядає варіант із Лемпардом тільки з однієї причини – у Френка хороша репутація гравця, який зіграв багато матчів за збірну Англії. При цьому у нього немає видатних результатів як тренера. Тому я не вважаю, що його призначення – гарна ідея".

Раніше Лемпарда сватали до Роми, але врешті-решт римський клуб також вирішив відмовитися від цього варіанту.

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