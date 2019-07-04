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Лемпард прокоментував своє повернення в Челсі

4 липня 12:09 482 Читать на русском
Лемпард прокоментував своє повернення в Челсі
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Новоспечений наставник Челсі Френк Лемпард не приховував емоцій, коментуючи своє нове місце роботи.

"Я дуже пишаюся, що повертаюся в Челсі у статусі головного тренера. Всі знають про мою любов до цього клубу і нашу спільну історію.

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Проте зараз я повністю сконцентрований на роботі та підготовці до майбутнього сезону.

Я тут для кропіткої роботи і для того, щоб допомогти клубу досягти нових успіхів. Чекаю старту з нетерпінням", – цитує Лемпарда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, контракт між лондонським клубом та 41-річним фахівцем розрахований на 3 роки. Останнім місцем роботи Лемпса був Дербі Каунті, з яким він посів 6-ту сходинку Чемпіоншипу.

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Теги
Англія Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі
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