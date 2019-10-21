Лемпард прокоментував непросту ситуацію Жиру в Челсі – француз майже не виходить на поле

Головний тренер Челсі Френк Лемпард поділився думкою щодо перспектив форварда Олів'є Жиру, який у поточному сезоні отримує вкрай мало ігрової практики.

"Ми хочемо, щоб Жиру залишився, тому що наразі він – велика частина команди. Я хочу, щоб він був тут. Я завжди поважаю гравців, особливо його віку. Мені теж було 30 років. Мені подобається його професіоналізм.

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Він не повинен бути задоволений тим, що не грає. Так, у склад пробиваються хороші футболісти. Я сказав Олі, що він отримає свій шанс і принесе багато користі команді. Зараз через гру Абрахама у Жиру не так багато хвилин на полі", – цитує Лемпарда Goal.

До слова, востаннє Жиру отримував ігрові хвилини за Челсі ще 17 вересня – матч першого туру Ліги чемпіонів проти Валенсії.

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