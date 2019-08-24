Лемпард прокоментував дебютну перемогу на посаді наставника Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард відреагував на перемогу в матчі 3 туру АПЛ проти Норвіча (3:2).

"Мені не дуже сподобалось, що ми пропустили ці 2 голи, але при цьому у поєдинку було дуже багато хороших моментів.

Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

Я особливо радий за Абрахама – він забив 2 голи, один з яких став переможним. Але хочу говорити про всю команду, адже ми контролювали гру у цей спекотний день. Раніше ми не отримували того, що заслуговували, але сьогодні все інакше.

Педро відчув біль у підколінному сухожиллі під час передматчевої розминки, а Маунт просто отримав удар по гомілці, тому сподіваюсь, що він швидко відновиться", – цитує Лемпарда BBC Sport.

У матчі 3 туру АПЛ Челсі у результативному матчі перестріляв Норвіч (3:2), а головними героями стали вихованці академії "синіх" Таммі Абрахам та Мейсон Маунт.