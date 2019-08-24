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Лемпард прокоментував дебютну перемогу на посаді наставника Челсі

17:37 43 Читать на русском
Лемпард прокоментував дебютну перемогу на посаді наставника Челсі
Френк Лемпард / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард відреагував на перемогу в матчі 3 туру АПЛ проти Норвіча (3:2).

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

"Мені не дуже сподобалось, що ми пропустили ці 2 голи, але при цьому у поєдинку було дуже багато хороших моментів.

Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Норвіч – Челсі – 2:3

Я особливо радий за Абрахама – він забив 2 голи, один з яких став переможним. Але хочу говорити про всю команду, адже ми контролювали гру у цей спекотний день. Раніше ми не отримували того, що заслуговували, але сьогодні все інакше.

Педро відчув біль у підколінному сухожиллі під час передматчевої розминки, а Маунт просто отримав удар по гомілці, тому сподіваюсь, що він швидко відновиться", – цитує Лемпарда BBC Sport.

У матчі 3 туру АПЛ Челсі у результативному матчі перестріляв Норвіч (3:2), а головними героями стали вихованці академії "синіх" Таммі Абрахам та Мейсон Маунт.

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Норвіч Норвіч Англія Норвіч - Челсі Челсі Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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